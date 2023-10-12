Trabzonspor Abdullah Avcı'ya boş sözleşme imzalattırdı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıklarken deneyimli teknik adamın boş sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Trabzonspor Abdullah Avcı'ya boş sözleşme imzalattırdı

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.
Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

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2. AVCI DÖNEMİ
Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayacak olan Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun ortalarından görevinden istifa etmiş ve yerine Nenad Bjelica getirilmişti. Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak, bordo-mavili kulübün 38 yıllık hasretini bitirdi.

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