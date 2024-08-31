Trabzonspor Abdullah Avcı'yı kovdu. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı kovdu. Resmen açıklandı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hem Süper Lig'e hem de Avrupa kupalarına istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da taraftarların hedefi haline gelen Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı.

Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek ayrılığı duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 1 hafta BAY geçen 1 hafta da maçı ertelenen Trabzonspor ligdeki ilk maçında Sivasspor ile berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer Avrupa'da ise önce Avrupa Ligi'ne veda etmiş son olarak da Konferans Ligi play-off aşamasında St Gallen'e elenmişti.

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