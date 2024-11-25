Trabzonspor Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Saat 20.00'de başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Serkan, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Visca, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tolga, Arda, Jovan, Tayfun, Maestro, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

TRABZONSPOR

Şenol Güneş'li Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Göztepe'ye 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve son olarak Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybetti.

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