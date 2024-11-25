Trabzonspor Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Saat 20.00'de başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Serkan, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Visca, Banza
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tolga, Arda, Jovan, Tayfun, Maestro, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
TRABZONSPOR
Şenol Güneş'li Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Göztepe'ye 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve son olarak Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybetti.