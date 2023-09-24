Trabzonspor ağır yaralı

Trabzonspor’un Süper Lig’in 6. haftasında yarın konuk olacağı Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor ağır yaralı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. Haftasında Hatayspor’a konuk olacak.

Bordo mavililerin yarın oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlar: Fernandez, Orsic, Hüseyin, Larsen.

Kadroda olmayanlar:

Kourbelis,
Kağan,
Kerem Şen,
Nicolas Pepe,
Bakic ,
Salih,
Poyraz Efe,

Abdurrahman,

Oğuzhan,.

İŞTE TRABZONSPOR’UN HATAYSPOR MAÇI KAMP KADROSU

1. Uğurcan Çakır
2. M. Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Eren Elmalı
7. Arif Boşluk
8. Filip Benkovic
9. Mehmet Can Aydın
10. Abdülkadir Ömür
11. Anastasios Bakasetas
12. Enis Bardhi
13. Göktan Gürpüz
14. Tonio Teklic
15. Berat Özdemir
16. Batista Mendy
17. Umut Güneş
18. Mahmoud Trezeguet
19. Edin Vişça
20. Taxiarchis Fountas
21. Paul Onuachu
22. Umut Bozok
23. Enis Destan

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