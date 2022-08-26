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Trabzonspor genç oyuncuyu kiraladı. Pazar günü Trabzon'da

Trabzonspor , Hollanda Ligi takımı Ajax’ın genç oyuncusu Naci Ünüvar’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 23:24
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Trabzonspor Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kiralık olarak transfer etti

Trabzonspor genç oyuncuyu kiraladı. Pazar günü Trabzon'da
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19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, pazar günü Trabzon'a gelecek ve Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

EDWIN VAN DER SAR NACİ ÜNÜVAR HAKKINDA KONUŞTU

Ajax’ın CEO’su Edwin van der Sar geçtiğimiz gün Naci Ünüvar için “Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye’de süre almak onun için iyi olur” diye konuşmuştu.

Naci Ünüvar Kimdir?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri boyunca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.

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