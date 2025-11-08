Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Felipe Augusto, Zubkov, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang

TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Alanyaspor başladı.

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

5' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Ianis Hagi'nin şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

OLAIGBE SERT ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

8' Zubkov'un uzun pasında Alanyaspor defansından seken topa Olaigbe gelişine sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

15' Mustafa Eskihellaç'ın pasında iki stoper arasında topu kurtaran Onuachu kaleyi karşısına alarak şutunu çekti. Kalesini terk eden Ertuğrul'dan seken top bir kez daha Onuachu'ya çarparak ağlarla buluştu. Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

MAESTRO UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

21' Rakip sahada top çeviren Alanyaspor'da Maestro'nun uzaktan şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

OLAIGBE İKİNCİ KEZ KALEYİ YOKLADI

27' Olaigbe bir kez daha uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Ancak top yine az farkla dışarı gitti.

ALANYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

36' Alanyaspor'da sakatlık yaşayan Ruan'ın yerine Enes Keskin oyuna dahil oldu.

İLK YARI: TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR