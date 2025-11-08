Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

SAVIC İLE BATAGOV İLK KEZ YOK

Bordo mavili ekipte savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoper tandemi değişti.

Bu sezon ilk kez Batagov ve Savic ikilisinden yoksun olarak sahaya çıkacak Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Baniya savunmanın göbeğinde görev yapacak.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Felipe Augusto, Zubkov, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang