4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!

Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:21
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:10
Takip Et

Trabzonspor Ali Koç'un şampiyonluk açıklamasından sonra bir paylaşım yaparak cevap verdi

Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
+
Aa
-

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve Maxi Gomez'i transfer eden Trabzonspor hakkında flaş sözler söylemişti. Trabzonspor, sosyal medya üzerinden Ali Koç'a cevap verdi.

TRABZONSPOR'DAN ALİ KOÇ'A CEVAP
Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
''Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi!'' ifadelerine yer verildi.


ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yurt dışından yeni geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik.

Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir. Taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini istemiyorum. El birliği ile ne gerekiyorsa onu yapıp şampiyonluk için yürümemiz gerekiyor."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
1
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
4
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
5
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
6
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
7
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.