Trabzonspor altyapısına 35 yeni isim

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Genelde genç ve tecrübesiz isimlerden oluşan teknik ekip ve antrenörlerin birçoğu geçtiğimiz sezon görev almayan isimler arasından seçildi.

Bu yıl mayıs ayı sonunda Trabzonspor’un Altyapısında görev yapan tüm antrenörlerin sözleşmelerinin bitmesinin ardından; birkaç isim geçen sezon olduğu gibi bu sezonda görevlerine devam ederken, çoğu antrenör yerlerini yeni isimlere bıraktı. Bu isimlerin içerisinde eski Trabzonsporlu futbolculardan, futbola veda etmiş, antrenörlük kurslarını yeni bitiren; Ali Şen Kandil, Emrullah Kokoç, Emre Aygün gibi genç isimlerinde yer aldığı öğrenildi.

Futbol dünyasındaki başarılı altyapı sistem ve modelinin Trabzonspor felsefesine uygulanması amacıyla Bordo Mavili kulübün ile Double Pass firması arasında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gelinen son noktada, dünya futbolundaki yönetim şekillerine uygun olarak, Double Pass tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Akademi Yönetim Takımı (AYT) onaylandı. yeni sezonun başlamasından önce yönetim ve antrenör planlamaları tamamlandı. Haliyle Özkan Sümer Futbol Akademisi yeni sezon için start verdi.

Merkezi Belçika’da bulunan Double Pass ile Trabzonspor Kulübü’nün arasında Ekim-2022 tarihinden beri devam eden süreci değerlendiren Bordo Mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, ‘’Altyapımızın A’dan Z’ye gelişimi, yenilenmesi ve daha üretken olması amacıyla, Avrupa’da çok sayıda kulüp ve federasyonla çalışmalarını sürdüren Double Pass firması ile geçtiğimiz sezon bir anlaşma sağlamıştık. Double Pass, vizyonu gereği tek tip bir model üzerinden değil, her spor kulübüne o bölgenin kültürüne, coğrafyasına ve DNA’sına uygun; yenilikçi bilimsel veriler ışığında spesifik bir yol haritası çıkartmayı hedefliyor. Bu bağlamda antrenman bilimi, bireysel çalışma, oyuncu refahı, yönetim şekilleri ve verimliliğin arttırılması gibi farklı alanlarda uzman isimler, çeşitli periyotlarda Trabzon’a gelerek altyapı idari birimleri, teknik ekip, personeller ve genç futbolcularımızla yüz yüze toplantılar yaptılar. Bu anlamda geldiğimiz noktada bu yol haritasının temelleri sağlam bir şekilde oluşturuldu. Altyapımızda artık yeni sezon çalışmaları bu planlamalar doğrultusunda gerçekleşecek.” dedi.

Bu arada, son bir haftadır Trabzon’da bulunan Double Pass yetkilileri Kevin Nicholson ve Ceri Charles Bowley ile bir araya gelerek final toplantısı yapan Karadeniz ekibinin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, altyapı planlamasının son derece sağlıklı şekilde yürütüldüğü ve önemli adımlar atıldığını belirtti.

10 Temmuz’da U19, ardından 20 Temmuz’da da U14,U15,U16 ve U17 takımlarının yeni sistemle yeni sezon çalışmalarına başlayacağını ifade eden Asbaşkan Kafkas, Double Pass temsilcilerinin yanı sıra Özkan Sümer Futbol Akademi Direktörü İlker Erdem’in de katıldığı toplantıya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı: “Bu süreç sonunda; Akademi Direktörü, Futbol ve Antrenörlük Departmanı, Sağlık & Performans Bilimi Departmanı, Yetenek Kimliği ve Bünyeye Katma Departmanı, Oyuncu Refahı Departmanı, A Takıma Geçiş ve Uyum Departmanından oluşan 6 kişilik Akademi Yönetim Takımı (AYT) onaylandı. Bunun yanı sıra Double Pass uzmanları ile yapılan değerlendirmeler kapsamında altyapıda teknik ve akademik kadro 35 kişi olarak belirlendi. Futbol dünyasında altyapıda başarılarıyla kendini kanıtlamış Double Pass sistemini, Trabzon şartlarına uyarlayarak altyapıda yeni bir sistemle yeni sezona start verdik.”