Trabzonspor Amedspor'la masaya oturacak

Trabzonspor'da ilk döneminde dikkat çeken performansıyla göz dolduran Umut Bozok, sonrasında beklenen çıkışı yapamadı.

Eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma şansı vermediği Bozok, kulüple fesih görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen 27 yaşındaki forvet oyuncusuna, 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un ilgisi olduğu öğrenildi.

Amedspor yönetiminin Umut Bozok için Bordo Mavili yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın Umut Bozok'u takımda görmek istediği ifade edildi.

Bozok, Avrupa'ya transfer olmayı hedeflese de transfer penceresinin kapanmış olması bu planı zorlaştırıyor.

2 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a katılan Bozok'un geleceği merakla bekleniyor.