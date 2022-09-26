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Trabzonspor flaş ayrılığı açıkladı

Bordo Mavililerde bir ayrılık daha yaşandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:34
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Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini kamuoyuna duyurdu

Trabzonspor flaş ayrılığı açıkladı
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Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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