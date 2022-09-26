Trabzonspor flaş ayrılığı açıkladı

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."
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