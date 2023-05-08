Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Başkanlardan dostluk yemeği

Trabzonspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Ertuğrul Doğan ile Faruk Koca, yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Başkanlardan dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Maç öncesi dostluk yemeği

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahamızda oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesinde Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla misafir takıma yemek verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya günün anısına plaket verildi.''

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