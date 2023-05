Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası transfer rotasını belirleyecek. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız/ YENİÇAĞ

Trabzonspor, pazartesi akşamı oynayacağı MKE Ankaragücü maçı sonrası, iç ve dış transferde rotasını belirlemeye başlayacak.

Özellikle bazı gazetelerde, görsellerde ve sosyal medya ortamlarında son günlerde yazılıp çizilenlerin gerçeği yansıtmadığı, sadece Dinamo Zagreb’de forma giyen potansiyel transferlerden 1.93’lük santrafor Bruno Petkovic konusunda yoklama çekildiği öğrenildi.

Bu oyuncuyla İngiltere Premier Ligi takımları da ilgilenmeye başlayınca, bu konuda topun Nenda Bjelica’ya atılacağı ve Bjelica’nın eski oyuncularından olan 29 yaşındaki Hırvat milli oyuncu Petkovic için, önümüzdeki günler içinde daha net sonuçların oluşması bekleniyor.

Trabzonspor’un tarihindeki 45’nci teknik patronu olan Bjelica, Trabzon’da oynanacak olan önlerindeki Ankaragücü maçı sonrası, kafasında öncelikli eksik mevkileri belirleyerek oluşturacağı raporu yönetime sunup karşılıklı fikir alışverişi yapacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu, bu sezon benzer ya da geçen sezona yakın bir performans gösteremezken, Bordo Mavili takımın başında henüz iki maça çıkan ve sahadan ikisinden de mağlubiyetle ayrılan 51 yaşındaki teknik adam, takımında gördüğü ve izlediği oyuncuların performans analizlerini çıkarmaya devam ediyor. Bir yandan da kafasında yeni bir şablon oluşturmaya başladığı tahmin ediliyor.

Brezilyalı iki oyuncusu Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yolları karşılıklı anlaşarak, ceplerine bir miktar para koyarak ya da ödeme konusunda taksitlendirme yaparak ayıran Trabzonspor’un, Danimarkalı Larsen ve Hollandalı Denswil ‘in menajeriyle de görüşmeye başladıkları iddia edildi. Bu iki oyuncuyla da gerekli ve istenilen anlaşma sağlanırsa, zararın neresinden dönsen kardır mantığıyla her ikisiyle de Ankaragücü maçı sonrası yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Mevcut oyuncu kadrosu şu anda 28 kişiden oluşan Karadeniz ekibi için; Bjelica’nın kadroyu üç grup halinde değerlendirdiği sanılıyor. Bjelica öncelikli olarak takımda kalmasını istediği oyuncuları netleştirecek. İkinci olarak almak istediği yeni oyunculardan oluşan bir listeyi bir havuzda toplayacak.

Satılacak ya da kiralık olarak verilebilecek oyuncuları da belirleyeceği, kadrosunda kiralık olarak bulunan oyunculardan da, sezon sonuna kadar çok fazla faydalanmak istemediği öğrenildi.

İsimleri kafasında oluşturmaya başlayan ve önümüzdeki pazartesi günü gecesi Akyazı’da oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı sonrası, bu konulara ekibiyle daha fazla zaman ayıracak olan Bjelica’nın defansa , orta sahaya ve hücum hattına takviye istemesi bekleniyor. Genelde daha önceden tanıdığı oyuncuları, maddi şartları kulübün bütçesine uygun olması halinde düşünecek olan Hırvat teknik adam, bu bölgeler için alternatif isimleri de defterine not almaya başladı!

Kendi oyun sistemine uygun bir oyuncu kadrosu oluşturmak isteyen Bjelica’nın, yeni sezon başı kampına kadar da transfer konularını halledip bu defteri kapatmak ve lige hazırlanmak istediği öğrenildi.

Süper Ligin kalan son haftalarında; henüz sahada göremediği oyuncuları da, resmi müsabakada görmesi beklenen teknik adamın, transferdeki önceliğinin genelde Hırvatistan A ve Ümit Milli Takım forması giymiş ya da giymekte olan oyuncuları tercih edeceği sanılıyor.

Bruno Petkovic’in yanı sıra, İvan Sunjic ve Mihale Zapper gibi isimler, Bordo Mavili teknik adamın not defterinde olsa da, Trabzonspor yönetimi mevcut bütçesinden dolayı bonservisi elinde olan ve imza parası istemeyecek olan futbolcuları tercih edeceği biliniyor.

Öte yandan kulübe yakın isimler; Trabzonspor’da son yıllarda görev yapan yönetimlerin dış transferde 3-4 yıl gibi uzun süreli yaptıkları sözleşmeleri çok hatalı bulurken, neredeyse bu oyuncuların çoğu ile sözleşmeleri bile bitmeden karşılıklı anlaşılıp, sözleşmeleri fesih edilerek ve kendilerine ödemeler yapılarak gönderilmesini çok çok büyük maddi hatalar olarak değerlendirdiler.

Haliyle bu yönteme artık bir son verilmesini isteyerek; yeni yapılacak transferlerle ilgili olarak bütçe ve zararlarda göz önünde bulundurularak, bonservisi elinde olup gelenlere imza parası gibi saçma sapan bir ödemenin yapılmaması ve sözleşmelerinin en fazla 2 yıl ya da 1 + 1 yıl opsiyonlu yapılmasını istediler. Çok önemli bir transfer ise bunun en fazla 2 +1 yıl opsiyonlu olabileceğini, sürenin daha uzamasının ancak zarar vereceğini ileri sürdüler.

Bu fikirlere; Bordo Mavili kulübün ileri gelenleri, Divan Kurulu üyeleri ve taraftarlarının bir çoğu da destek verdiler.

Diğer yandan Trabzonspor, Bjelica ile Ankaragücü önünde pazartesi gecesi ilk galibiyetini almak için, hazırlıklarına bugün ve yarın da devam ederek çalışmalarını tamamlayacak.