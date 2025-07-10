Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu

Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor. Fırtına, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapıyor.

TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRİYOR



Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçmişti. Karadeniz ekibi, genç futbolcunun transferi için Cercle ile anlaşmaya vardı.



Felipe Augusto, cuma günü Trabzon'a gelecek. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a resmi imzayı atacak.