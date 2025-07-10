Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu

Kaynak: A Spor
Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu

Paul Onuachu'yu kadrosuna katarak forvet bölgesini güçlendiren Trabzonspor, bu mevkiye bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, Cercle forması giyen Felipe Augusto'yu transfer etmek için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor. Fırtına, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapıyor.

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TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRİYOR

Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçmişti. Karadeniz ekibi, genç futbolcunun transferi için Cercle ile anlaşmaya vardı.

Felipe Augusto, cuma günü Trabzon'a gelecek. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a resmi imzayı atacak.

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