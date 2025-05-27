Trabzonspor, Antalya deplasmanına U19’un incileriyle hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Trabzonspor, Antalya deplasmanına U19’un incileriyle hazırlanıyor

Ligde hedefi kalmayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, Antalya maçının hazırlıklarına U19 takımından 3 isim dahil etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son hafta müsabakasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç çalışmasıyla sona erdi.

U19’DAN 3 İSİM DAHA TAKIMA KATILDI

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda U19 takımında yer Boran Başkan, Taha Emre İnce ve Arda Öztürk gibi isimleri A Takım antrenmanına çıkardı. Bordo-mavililerde, Batagov ise takımdan ayrı çalışmalarını saha kenarında başladı.

Karadeniz temsilcisi, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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