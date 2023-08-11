Trabzonspor Antalyaspor'u Gomez'le vuracak

Editör: Fatma Demirkaya
Trabzonspor’da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Antalyaspor maçında hücum hattında Maxi Gomez’i sahaya sürecek.
Süper Lig'in 2023-24 sezonu ilk karşılaşmasında bu akşam evinde Antalyaspor'u konuk edecek Bordo Mavililerde hedef 3 puan.
Saat 21.00’de seyircisinin karşısına çıkacak Trabzonspor önemli karşılaşma öncesinde son antrenmanını dün akşam Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yaptı.
Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Bordo mavililerde deneyimli çalıştırıcı Bjelica’nın Antalyaspor 11’i şekillendirdiği ve hücum hattında Gomez’i sahaya süreceği öğrenildi.