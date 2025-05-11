Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Çıkış maddesi kullanılacak

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma planları yapan Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı. Bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Simon Banza ile yüksek maliyeti nedeniyle devam etmeyecek olan Karadeniz ekibi, yeni alternatiflere yöneldi.

TRABZONSPOR'A BUNDESLIGA 2'DEN GOLCÜ!

Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'un gündemine aldığı isimler arasında Almanya Bundesliga 2 takımlarından FC Kaiserslautern’de forma giren Ragnar Ache'nin yer alıyor.

Haberin detayında, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ache'nin kontratında sezon sonu 4,5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu Trabzonspor'un da bu maddeyi kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlandığı kaydedildi.