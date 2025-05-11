Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Çıkış maddesi kullanılacak

Kaynak: Taka Gazetesi
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Çıkış maddesi kullanılacak

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimddiden başladı. Simon Banza yerine forvete transfer yapmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi buldu.

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma planları yapan Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı. Bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Simon Banza ile yüksek maliyeti nedeniyle devam etmeyecek olan Karadeniz ekibi, yeni alternatiflere yöneldi.

TRABZONSPOR'A BUNDESLIGA 2'DEN GOLCÜ!

Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'un gündemine aldığı isimler arasında Almanya Bundesliga 2 takımlarından FC Kaiserslautern’de forma giren Ragnar Ache'nin yer alıyor.

z-001.jpgHaberin detayında, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ache'nin kontratında sezon sonu 4,5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu Trabzonspor'un da bu maddeyi kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlandığı kaydedildi.

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