Trabzonspor aradığı orta sahayı dünya devinde buldu!

Trabzonspor orta saha transferinde gözünü İtalyan devi Juventus'un Brezilyalı yıldızı Arthur Melo'ya dikti.

JUVENTUS SATMAYA HAZIR

Juventus, Igor Tudor'un planlarında yer almayan Arthur Melo'yu bu yaz döneminde satmak istiyor.

Kariyerinde Barcelona ve Liverpool formaları da giyen 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için temaslarını sıklaştıran bordo mavili yönetim, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR ŞARTLARI ZORLUYOR

Juventus ve oyuncu tarafıyla görüşmelerde bulunan Trabzonspor'un şartları sonuna kadar zorladığı ve Arthur Melo transferini bitirmek için kararlı bir tutum sergilediği öğrenildi. Juventus ile görüşmeler olumlu ilerlerken henüz oyuncu tarafının transfere yeşil ışık yakmadığı gelen bilgiler arasında.

REAL BETIS ARTHUR MELO'DAN VAZGEÇTİ

Öte yandan İtalyan basınından gelen son raporlara göre; Arthur Melo transferinde Trabzonspor'un en ciddi rakibi olan Real Betis geri adım atarak görüşmelerden çekildi. Böylelikle Trabzonspor Arthur Melo transferinde favori konuma geldi.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA BİTECEK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Girona'ya kiralanan ve La Liga ekibinde toplam 15 maçta forma giyen Arthur Melo'nun kulübü Juventus ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.