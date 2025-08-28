Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!

Trabzonspor, Kızılyıldız forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'a elenmesinin ardından hız kazanan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ İLE ANLAŞTI

Sırp basınından Mozzart Sport’un haberine göre; Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Kızılyıldız’a yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

ORTA SAHAYA İLAÇ OLACAK

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 8 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Elsnik’in, Trabzonspor’un uzun süredir aradığı orta saha profiline uygun bir isim olduğu ifade ediliyor.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ AN MESELESİ

Elsnik’in Kızılyıldız’dan ayrılarak kısa süre içerisinde Trabzonspor’a imza atması bekleniyor.