Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!

Trabzonspor Kızılyıldız'dan Sloven orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor, Kızılyıldız forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'a elenmesinin ardından hız kazanan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ İLE ANLAŞTI

Sırp basınından Mozzart Sport’un haberine göre; Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Kızılyıldız’a yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

ORTA SAHAYA İLAÇ OLACAK

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 8 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Elsnik’in, Trabzonspor’un uzun süredir aradığı orta saha profiline uygun bir isim olduğu ifade ediliyor.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ AN MESELESİ

Elsnik’in Kızılyıldız’dan ayrılarak kısa süre içerisinde Trabzonspor’a imza atması bekleniyor.

Son Haberler
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!