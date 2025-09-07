Trabzonspor, Arda Turan'ın kapısını çalacak

Kaynak: Haber Merkezi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni hedefi Arda Turan'ın öğrencisi Artem Bondarenko oldu.

Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiralayan Trabzonspor, orta sahaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Bordo mavili ekip, Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Shaktar Donetsk futbolcusu Artem Bondarenko için yeniden temasta bulunacak.

Daha önce Bondarenko, Trabzonspor'un transfer teklifini doğrulamıştı. Fakat Shaktar Donetsk yönetimi ile yürütülen görüşmelerde, istenilen maddi şartlarda uzlaşılamamıştı.

Kulübün 25 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

Shaktar Donetsk altyapısından yetişen Artem Bondarenko, geçen sezon 41 maçta forma giydi, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

