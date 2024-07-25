Trabzonspor Avrupa'da 150. maçına çıkacak

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk ayağında; Trabzonspor, bu akşam Slovakya’nın MFK Ruzonberok takımı önünde ki hedefi turu ilk maçta geçmek!

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da geride kalan 149 karşılaşmasında 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi almıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Eksi 15 gol averajla yoluna devam eden bordo-mavililer, eleme turlarında galibiyet sayısını yükseltmek ve eksi gol averajını da azaltmanın hesaplarını da yapıyor.

Karadeniz ekibi, Avrupa’da ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde bugüne kadar; o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 30, eski adıyla UEFA Kupası, yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 93, artık oynanmayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA İntertoto Kupası'nda da 8, geçerliliğini koruyan ve kupa 3 olarak gösterilen, UEFA Konferans Ligi'nde de 6 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME

Trabzonspor, kadrosunda 30 Slovak oyuncunun olduğu, tek bir dahi yabancı futbolcusunun olmadığı Slovak temsilcisi Ruzonberok ile oynayacağı bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ise 94. maçına çıkacak.

Slovakya’nın Süper Lig ekibi olan Ruzomberok, yaş ortalaması 23,5 olan bir ekip. Takımlarının toplam değeri Trabzonspor’da 2-3 oyuncunun toplam değeriyle eşit. Yaklaşık 7,5 milyon Euro toplam değeri olan bir oyuncu kadrosuna sahip.

Ön libero oynayan kaptanları Martin Chrien, teknik direktörleri ise 41 yaşındaki Slovak Ondrej Smetana. 9 oyuncuları bu sezon sonu takımlarına veda ederken, 4 oyuncuları kiralıktan gelerek ekiplerine geri döndü. 4 yeni oyuncuda takım kadrosunda dahil oldu.

Tümü Slovak oyunculardan kurulu, az sayıdaki taraftarlarının takımlarına verdikleri takma ad ise ‘’Rozas’’ yani Güller.

118 yıllık olan bu tarihi kulübün başkanı Milan Baranik. Çok eski bir kulüp olmalarına rağmen, Avrupa Kupaları’nda birkaç eleme turu geçmekten başka hiç bir başarıları yok.

Slovakya’nın kasabalarından biri olan Poprad’da bir grup bordo mavili taraftarında takımlarına destek vereceği bu önemli 90 dakika, bu akşam güzel bir havada 5 bin kapasiteli küçük bir stadyum olan Stadion Pod Cebratom’da 19.30 başlayacak.

Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert yönetecek.