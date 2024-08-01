Trabzonspor Avrupa'da 151. maçına çıkıyor

Trabzon tur istiyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanşında; Trabzonspor, bu akşam Slovakya’nın MFK Ruzonberok takımı önünde ki hedefi turu rahat geçmek ve Avrupa’da eksi olan gol averajını azaltmak!

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da geride kalan 150 karşılaşmasında 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi almıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Eksi 13 gol averajla yoluna devam eden bordo-mavililer, eleme turlarında galibiyet sayısını yükseltmek ve eksi gol averajını da azaltmanın hesaplarını da yapıyor.

Karadeniz ekibi, Avrupa’da ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde bugüne kadar; o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 30, eski adıyla UEFA Kupası, yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 94, artık oynanmayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA İntertoto Kupası'nda da 8, geçerliliğini koruyan ve kupa 3 olarak gösterilen, UEFA Konferans Ligi'nde de 6 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME

Trabzonspor, kadrosunda 30 Slovak oyuncunun olduğu, tek bir dahi yabancı futbolcusunun olmadığı Slovak temsilcisi Ruzonberok ile oynayacağı bu akşam ki karşılaşma ile ‘’UEFA Avrupa Ligi’’ adı altında düzenlenen, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ise 95. maçına çıkacak.

Slovakya’nın Süper Lig ekibi olan Ruzomberok, yaş ortalaması 23,5 olan bir ekip. Futbol takımlarının toplam değeri, Trabzonspor’da neredeyse 2-3 oyuncusunun toplam değeriyle eşit. Yaklaşık 7,5 milyon Euro toplam değeri olan bir oyuncu kadrosuna sahip.

Ön libero oynayan kaptanları Martin Chrien, teknik direktörleri ise 41 yaşındaki Slovak Ondrej Smetana. 9 oyuncuları bu sezon sonu takımlarına veda ederken, 4 oyuncuları kiralıktan gelerek ekiplerine geri döndü. 4 yeni oyuncu da takım kadrosunda dahil oldu.

Tümü Slovak oyunculardan kurulu, az sayıdaki taraftarlarının takımlarına verdikleri takma ad ise ‘’Rozas’’ yani Güller.

118 yıllık olan bu tarihi kulübün başkanı Milan Baranik. Ruzomberok, çok eski bir kulüp olmalarına rağmen, Avrupa Kupaları’nda birkaç eleme turu geçmekten başka hiç bir başarıları yok.

Bordo mavili taraftarlarında takımlarına destek vermek için hazırlıklarını sürdürdükleri bu önemli 90 dakika öncesi, karşılaşmanın kombine ve biletlerinin dün gece yarısına kadar 31 bininin tükendiği, kalan 8 bin kombine ve biletin satışının devam ettiği öğrenildi.

Bu maçın ilk ayağında, rakibini Slovakya deplasmanında Trezeguet ve Cihan Çanak’ın golleriyle 2-0 yenen ve iyi bir avantaj elde eden Abdullah Avcı ve ekibinde son hazırlıklar tamamlandı.

Papara Park’ta güzel bir havada, saat:20.30 başlayacak olan karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek.