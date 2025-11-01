Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un oyuncusu Okben Ulubay, Bandırma Bordo Basketbol'la anlaştı.

Bandırma Bordo'dan yapılan açıklamada, "Trabzonspor forması giyen profesyonel basketbolcu Okben Ulubay ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Trabzonspor yapılan açıklamada da Ulubay'a başarı dileğinde bulunuldu: "Teşekkürler Okben Ulubay! Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."