Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Şubat 2022'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği genç oyuncusu Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'den 800 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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