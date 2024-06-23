Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Bordo-mavili ekip, teknik heyette bulunan Egemen Korkmaz'ın kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini ve takımdan ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''Teknik heyetimizin önemli bir parçası olan Egemen Korkmaz, bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştır.

Takımımızın başarısı için her zaman özverili bir çalışma ortaya koyan Korkmaz’a Trabzonspor’umuza yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı da Egemen Korkmaz ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.

Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür bir etki yaratmıştır.

Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum.''