Trabzonspor Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yönetimi, toplamda 2.7 milyar TL ödeme yaparak Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.

Trabzonspor tarafından yapılan kap bildirimi şu şekilde;

“T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 221'inci sayısında ‘Mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik’ demişti.