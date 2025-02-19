Trabzonspor Banza için harekete geçti: Braga ile temas kuruldu

Trabzonspor önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Bordo mavililer hem takıma katılacak hem de yolları ayırmak istediği oyuncuları belirliyor.

Bordo mavililerin ara transfer sonrası en flaş hamle Simon Banza için geldi. Bordo mavililer sezon başında Braga’dan kiraladığı golcü oyuncunun bonservisini almak için ilk teması kurdu. Golcü oyuncunun kariyerine Trabzonspor’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor sezon sonunda transfer döneminin açılması ile birlikte Banza’yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Öte yandan Bordo mavili oyunculara Rusya’dan gelen teklifler dikkat çekti. Ozan Tufan ve Enis Destan’a gelen tekliflerin yetersiz olduğunu belirten yönetim daha fazla bonservis istedi. Trabzonspor yönetiminin Enis Destan için en az 5 milyon euro istediği belirtiliyor. Genç golcünün daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Yine Rus ekiplerinin radarına giren Ozan’ın da kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor. Fakat yıldız orta saha oyuncusu için gelen tekliflerin şu ana kadar yetersiz bulunduğu bilgisine ulaşıldı.