Trabzonspor Banza için ısrarcı: Tek engel yüksek bonservis

Trabzonspor’un sezon sonunda Braga’dan kiraladığı Simon Banza attığı gollerle bordo mavililerin hücumdaki en güçlü silahı haline geldi. Bordo mavili forma ile çıktığı 23 maçta 19 gol atan Banza, son dönemde Trabzonspor forması ile en çok gol atan oyunculardan biri oldu.

Bordo mavililer, golcü oyuncunun bonservisini almak için büyük uğraş veriyor. Devre arasında da Portekiz ekibinin kapısını çalan Trabzonspor yönetiminin önündeki en büyük engel Banza’nın yüksek bonservisi oldu. Piyasa değeri 15 milyon euroyu bulan Banza’nın yüksek maliyeti, bordo mavili yönetimin elini kolunu bağladı.

Trabzonspor’da oldukça mutlu olduğunu sık sık dile getiren golcü oyuncu kariyerine Trabzonspor’da devam etmek istese de Braga’nın bonserviste indirime gitmemesi durumunda transferin gerçekleşmesi olası görülmüyor.

Bordo mavililerin Baza transferinden sonuç alamamaları durumunda rotayı Onachu ve Piatek’e çevirmesi bekleniyor.