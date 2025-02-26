Trabzonspor Banza için kararını verdi: Sezon sonu harekete geçecekler

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Trabzonspor Banza için kararını verdi: Sezon sonu harekete geçecekler

Trabzonspor’un golcüsü Banza sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarların ve teknik heyetin büyük beğenisini kazandı. Bordo mavili yönetim golcü oyuncunun bonservisini almak için sezon sonunda harekete geçecek.

Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Simon Banza için yönetim harekete geçme kararı aldı.

Bordo-mavili takımda, hücumdaki etkili oyunuyla önce çıkan Banza, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli derecede katkı yaptı. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, Ertuğrul Doğan ve ekibine, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği yönünde mesaj verdi.

Süper Lig'de 20 maçta 16 kez fileleri havalandıran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banza'nın yaz aylarında bonservisinin alınması, Trabzonspor'un gelecek planları açısından önemli operasyon olacak.

Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Simon Banza için Ertuğrul Doğan ve ekibi, Braga ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Banza'nın bonservisinin alınması, Trabzonspor adına kritik bir adım olacak.

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