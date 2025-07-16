Trabzonspor Başkan Yardımcısı Milano'da soyuldu: 300 bin Euro'luk saatini kaptırdı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Milano'da soyuldu: 300 bin Euro'luk saatini kaptırdı...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın 300 bin Euro değerindeki lüks saati Milano'da kapkaç çetesi tarafından çalındı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya kızıyla birlikte iş ve tatil için gittiği İtalya'da soyguna uğradı.

300 BİN EURO DEĞERİNDE LÜKS SAATİ ÇALINDI

İtalyan basınına yasıyan olayda, Nevzat Kaya'nın bileğindeki 300 bin Euro değerinde lüks saat 3 kişilik kapkaç çetesi tarafından Milano'da çalındı.

KAPKAÇÇILAR KOŞARAK UZAKLAŞTI

Afrika kökenli genç bir adamın Nevzat Kaya'nın yanına yaklaşıp saatini kaptığı ve yanındaki iki kişiyle birlikte yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

ALIŞVERİŞ SONRASI OTELİNE DÖNÜYORDU

Olayın Kaya'nın dün alışveriş yapıp oteline döndüğü sırada saat 18.00 gibi gerçekleştiği belirtilirken görgü tanığı bir kadının polise yaşananları bildirdiği kaydedildi.

İtalyan polisi kapkaççıları yakalamak için soruşturma başlattı.

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