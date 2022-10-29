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Trabzonspor'un borcu belli oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:41
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda Trabzonspor'un borcunu açıkladı

Trabzonspor'un borcu belli oldu
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Başkan Ağaoğlu,"185 milyon euro borç ile aldığımız kulübü 105 milyon euro borca gerilettik." dedi. 

Ağaoğlu açıklamalarında şunları dile getirdi: 

"Bu şehrin yeni bir havalimanına değil yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor'u böyle bir tesisten mahrum bırakmak ihanetlerin en büyüğüdür. Sonuna kadar direnç göstereceğim. Bunu başaramaz isem bırakır giderim.

185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL.

Stadımızın 29 yıllığına bize kiralanması için çalışma hazırlandı. Muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde onay çıkacaktır."

 

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