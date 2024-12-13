Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Borçsuz bir yapıya kavuşacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp olarak sportif açıdan zor bir dönemden geçtiklerini ancak büyük başarıların büyük dönüşümlerle mümkün olacağını belirtti. Trabzonspor’un kurulduğu günden itibaren Türk futbolunda eşsiz bir yer edindiğini vurgulayan Doğan, kulübün sürdürülebilir başarı modeli için önemli bir yol ayrımında olduklarını ifade etti.

FİNANSAL ZORLUKLARI AŞMA ADIMI

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkarak 800 milyon liralık faiz yükünden kurtulmasının, kulüp tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olduğunu söyledi. Bu adımın, kulübün geleceği için kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Doğan, Trabzonspor’un borçsuz bir yapıya kavuşması ve gelir kaynaklarını artırarak sportif başarıyı daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ ADALETSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE

Türk futbolunun mevcut düzeninin tarafsızlık ve adalet bakımından zayıf bir tablo sergilediğini savunan Doğan, Trabzonspor’un yalnızca sahada rakipleriyle değil, sistemin yanlışlıklarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. Bu adaletsiz düzenin yalnızca Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit ettiğini söyledi. Doğan, kulübün hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını, bundan sonra da kalmayacağını belirterek, Trabzonspor’un haklarını sahada, masada ve her alanda savunacaklarını ifade etti.

SPORTİF BAŞARI İÇİN ÜÇ YILLIK PLAN

Trabzonspor’un sportif açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini kabul eden Doğan, ancak büyük başarıların ancak büyük dönüşümlerle elde edilebileceğini belirtti. Şenol Güneş hocamızın liderliğinde başlatılan üç yıllık plan çerçevesinde ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl ise sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerleyeceklerini söyledi.

Bu süreçte altyapının merkezi bir rol oynayacağını belirten Doğan, Trabzonspor Koleji’nin genç yeteneklerin yetişmesine ve Trabzonspor kültürüne uygun bireylerin kazandırılmasına öncülük edeceğini ifade etti.

TRABZONSPOR’UN GERÇEK GÜCÜ

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sadece bir spor kulübü değil, bir değerler manzumesi olduğunu ve adaletsizliklere karşı başkaldıran, hakkaniyet için savaşan bir kulüp olduğunu belirtti. Başarının yalnızca alın teriyle kazanıldığını ve bu davanın sahada kazanılan kupalarla değil, camianın birliği ve Trabzonspor ruhunun yaşatılmasıyla yüceleceğini ifade etti.

Doğan, Trabzonspor’un gerçek gücünün, kulübüne inanan taraftarların kenetlenmiş birliği olduğunu vurgulayarak, taraftarları bu yolculukta takımının yanında olmaya ve stadyumu Trabzonspor ruhuna yakışır bir coşkuyla doldurmaya çağırdı.

BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞMAK

Son olarak, Trabzonspor’un hikayesinin umutsuzluğa direnenlerin ve zorlukları birlikte aşanların hikayesi olduğunu belirterek, "Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız" dedi. Bu güçlü mesaj, kulübün gelecekteki başarıları için taraftarlarıyla bir bütün olarak hareket etme hedefini vurgulamaktadır.