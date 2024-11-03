Trabzonspor Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası çok ağır konuştu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, oyuncuları tebrik ederek iyi mücadele gösterdiklerinin altını çizdi.

Çok ağır sözler söyleyen Doğan’ın açıklamaları şöyle:

"Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek! Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynana bir oyun var. Çok ney söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız. Buraya planlı şekilde gönderilen bir şerefsize yenildik."