Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle gözler yerli oyunculara çevrilmiş durumda.

TRABZONSPOR ÜMİT AKDAĞ'I GÜNDEMİNE ALDI

Savunma bölgesini güçlendirmek için alternatif oyunculara bakan Bordo Mavililer'in radarına Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki sol stoper Ümit Akdağ takıldı.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncu için Trabzonspor'un resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ HENÜZ YAPMADI

Romanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 22 yaşındaki stoper, Lucescu'nun davetine rağmen henüz A Milli Takım tercihini yapmadı.

ALANYASPOR PERFORMANSI

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 17 karşılaşmada görev alan Ümit Akdağ 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

HEM STOPER HEM ÖN LİBERO OYNAYABİLİYOR

Güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken Akdağ, hem sol stoper hem de ön liberoda forma giyebiliyor.

TRABZONSPOR'DA BATAGOV'UN ALTERNATİFİ OLABİLİR

Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Batagov'un takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması nedeniyle Ümit Akdağ'ın Ukraynalı stoperin alternatifi olarak değerlendirildiği öğrenildi.