Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor

Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer, Ligue 2 ekiplerinden Angers'in yıldızı Batista Mendy ile anlaştı.

Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor

Turgay Beşyılduz- Yeniçağ

Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da bu akşam prensipte nihayet anlaştı.

Sözleşme detaylarında; Trabzonspor'a oldukça zorluk çıkaran 23 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu, sözleşmenin resmileşmesinin ardından bugün ya da yarın Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Sözleşmenin resmi rakamlari açıklanmazken Fransız Ligue 2 ekiplerinden Angers'e bonservis bedeli olarak 4,5 milyon lira verilmesi bekleniyor.

Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme yapılacaği, kendisinede resmi rakam olmamakla beraber, yıllık maaş olarak 1 milyon 200 bin Euro verileceği öğrenildi.

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