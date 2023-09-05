Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor

Turgay Beşyılduz- Yeniçağ

Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da bu akşam prensipte nihayet anlaştı.

Sözleşme detaylarında; Trabzonspor'a oldukça zorluk çıkaran 23 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu, sözleşmenin resmileşmesinin ardından bugün ya da yarın Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Sözleşmenin resmi rakamlari açıklanmazken Fransız Ligue 2 ekiplerinden Angers'e bonservis bedeli olarak 4,5 milyon lira verilmesi bekleniyor.

Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme yapılacaği, kendisinede resmi rakam olmamakla beraber, yıllık maaş olarak 1 milyon 200 bin Euro verileceği öğrenildi.