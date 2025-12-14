Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor Beşiktaş’ı ağırlıyor.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan derbiyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Olaigbe, Muçi, Zubkov, Felipe

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

TRABZONSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle derbiye ev sahibi Trabzonspor başladı.

DERBİDE İLK ŞUT TRABZONSPOR'DAN GELDİ

5' Felipe Augusto Zubkov'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluştu. Şutunda, Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

NDIDI UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

16' Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu Ndidi'den geldi. Uzaklardan kaleyi yoklayan Ndidi'nin şutunda top, Onana'nın kucağında kaldı.

TRABZONSPOR MUSTAFA İLE TEHLİKE YARATTI

17' Trabzonspor'un hızlı atağında ceza sahası yayına kadar topu süren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

18' Rashica'nın ortasında Serdar'ın uzaklaştıramadığı topu El Bilal Toure kafayla kale önüne doğru indirdi. Pozisyonu takip eden Tammy Abraham gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş derbide öne geçti.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE FARKI 2'YE ÇIKARDI

23' Beşiktaş'ın hızlı atağında ceza sahası içerisinde El Bilal Toure'nin pasıyla topla buluşan Cerny yakın direğe düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR MUCI İLE GOLÜ BULDU

25' Beşiktaş'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının hemen önünde gelişine vuran Muçi direğin de yardımıyla golü buldu. Trabzonspor farkı bire indirdi.

ZUBKOV ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

29' Zubkov sağ çaprazdan ceza sahası içerisine uzak direğe doğru şutunu çekti. Top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

CERNY BİR KEZ DAHA AĞLARI HAVALANDIRDI

30' Orkun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Raschica'nın çıkardığı topu Cerny ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

37' El Bilal Toure'nin Ozan Tufan ile girdiği iki mücadelede yaptığı müdahaleye VAR'dan kırmızı kart uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen Ali Şansalan El Bilal Toure'ye kırmızı kart gösterdi.

ORKUN ORTA SAHADAN DENEDİ

45+3' Onana'yı önde gören Orkun'un orta sahadan şutunda top üst ağlarda kaldı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ