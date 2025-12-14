Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor Beşiktaş’ı ağırlıyor.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak derbi maçta iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

FATİH TEKKE VE SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ HAMLELER

Trabzonspor'da Wagner Pina'nın yerine sağ bekte Ozan Tufan görev alacak. Beşiktaş'ta ise Emirhan'ı sol beke çeken Sergen Yalçın ayrıca Raschica'ya da forma şansı verdi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Olaigbe, Muçi, Zubkov, Felipe

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

TRABZONSPOR’UN YENİLMEZLİK SERİSİ

Ligde sadece Fenerbahçe’ye deplasmanda kaybeden Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve toplamda da 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda son olarak Göztepe’ye mağlup olan Beşiktaş dış sahada 6 maçtır yenilmiyor.

Siyah Beyazlılar toplamda ise 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

PAPARA PARK’TA DERBİ HEYECANI

Sezonun ilk yarısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor Papara Park’ta ilk derbi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasından kısa bir süre sonra tükenirken kapalı gişe oynanacak derbi maçta İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararıyla Beşiktaş taraftarları yer almayacak.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor’da kart cezalıları Pina ve Onuachu’nun yanı sıra sakatlıkları süren Nwakaeme, Visca ve Rayyan Baniya derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal, Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte yıldız oyuncu Rafa Silva da maç kadrosuna dahil edilmedi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 105. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 105. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 104 lig maçında Beşiktaş 39, Trabzonspor 37 galibiyet alırken 28 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililerin sahasında oynanan maçlarda ise Trabzonspor’un 24-15’lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Trabzon’da oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

-Trabzonspor, Beşiktaş’ı sahasında ağırladığı son dört Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı (1 galibiyet, 3 beraberlik). Bordo-mavililer bu rekabetteki en uzun iç saha yenilmezlik serisini ise Kasım 1974 ile Ekim 1984 arasında oynanan 11 maçlık periyotta yakalamıştı.

-Beşiktaş, Trabzonspor’a karşı oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanarak dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip, bundan önceki 13 karşılaşmada aynı galibiyet sayısına ancak ulaşabilmişti.

-Süper Lig’de bir İstanbul takımını evinde ağırladığı son maçta Eyüpspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada üst üste en az iki galibiyet aldığı son dönemi Mayıs–Eylül -2023 arasında yaşamıştı.

-Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların ligde üst üste üç veya daha fazla dış saha galibiyeti aldığı son seri, Nisan–Ağustos 2023 arasında beş maçlık bir süreçte gerçekleşmişti.

-Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu süreçte 7 galibiyet ve 24 puanla ligin en formda takımı konumunda yer alıyor.

-Beşiktaş, ligdeki son dokuz maçında yalnızca üç galibiyet alabildi. Dikkat çeken detay ise bu galibiyetlerin tamamının deplasmanda gelmesi oldu. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde üst üste dört galibiyetini dış sahada aldığı son seriyi Mayıs–Ekim 2014 döneminde yakalamıştı.

-Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümlerinde ve ilk yarılarında en fazla gol atan takım Beşiktaş olurken, Trabzonspor ikinci yarılarda en az gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

-Beşiktaş, bu sezon yaptığı hatalar sonucu rakiplerine en fazla gol şansı veren takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Opta verilerine göre 2014/15 sezonundan bu yana bu alandaki en yüksek sayıya ulaştı.

-Trabzonspor’un ligde attığı son yedi golün beşine imza atan Ernest Muçi, sahada kaldığı her 40 dakikada bir gol ortalaması yakaladı. Arnavut oyuncu, Edin Visca’dan sonra bordo-mavili formayla üst üste dört lig golü atan ilk isim olma hedefiyle sahaya çıkacak.

-Orkun Kökçü, Opta’nın Süper Lig verilerini tuttuğu 2014/15 sezonundan bu yana üst üste iki maçta sekiz veya daha fazla şut pası veren ilk futbolcu olarak öne çıktı.