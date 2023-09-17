Trabzonspor Beşiktaş maçı

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, M. Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk Tosun
MAÇ BAŞLADI
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi başladı.
YENİ TRANSFER İLK GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor, yeni transferi Onuachu ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
Onuachu, böylece Trabzonspor formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.
BAKASETAS FRİKİKTEN ATTI
Trabzonspor'un kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas kaleyi düşündü.
Kaleci Mert Günok topu tutamadı ve top ağlarla buluştu.
41. dakikada fark 2'ye çıktı.
MENDY'DEN FÜZE ÇIKTI
İlk yarının son anlarında Batista Mendy'nin füze gibi şutu direkten döndü.
İLK YARI BİTTİ
İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.