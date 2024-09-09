Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Kaynak: AA
Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 5. Haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. Trabzonsporlu taraftarlar bilet gişesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.

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