Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde El Bilal Toure’nin gördüğü kırmızı kart, tartışma konusu olmuştu.

Kararın ardından hem sahada hem de maç sonrası yoğun tartışmalar yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu pozisyona ait VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda konuşulanlar:

VAR Hakemi Alper Çetin: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Ali Şansalan: "Basma varmış tendona onun için."

VAR Alper Çetin: "Bu temas anı."

Ali Şansalan: "Evet. Normal hızda oynat bana. Yoğunluğu görmek istiyorum."

VAR Alper Çetin: "Normal hızda oynatır mısın?"

Ali Şansalan: "Tamam, bir daha oynat."