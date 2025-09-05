Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı

Trabzonspor'un Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

HT Spor'da Oğuzhan Genç'in haberine göre, bordo mavililer Arnavut oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Kulüp yönetimlerinin anlaşma sağladığı ve Muçi'nin kararının beklendiği belirtildi.

Basın toplantısında gelen soru üzerine transfer görüşmelerini doğrulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Muçi mevzusu aslında çabuk oldu. İsmi dün akşam geldi. Benim çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Oynayıp özgüvene ihtiyacı var. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu olması yönünde" dedi.