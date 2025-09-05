Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ernest Muçi transferini doğruladı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

HT Spor'da Oğuzhan Genç'in haberine göre, bordo mavililer Arnavut oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Kulüp yönetimlerinin anlaşma sağladığı ve Muçi'nin kararının beklendiği belirtildi.

Basın toplantısında gelen soru üzerine transfer görüşmelerini doğrulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Muçi mevzusu aslında çabuk oldu. İsmi dün akşam geldi. Benim çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Oynayıp özgüvene ihtiyacı var. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu olması yönünde" dedi.

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı