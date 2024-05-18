Trabzonspor bileti kaptı. Hedef 12'den vuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor bileti kaptı. Hedef 12'den vuruldu
Trabzonspor, Başakşehir'i deplasmanda tek golle devirdi, Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Süper Lig'de büyük heyecanın yaşandığı 37. haftada sonucu merakla beklenen bir maç da Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

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Lig üçüncülüğü için kapışan Başakşehir ile Trabzonspor'un mücadelesi nefes kesti. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Meunier'in ortasında iyi yükselen Paul Onuachu, topu filelerle buluşturdu.

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Trabzonspor bu galibiyetle puanını 64'e yükseltip bitime 1 hafta kala Süper Lig'i 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Başakşehir ise 58 puanda kaldı, 4. sırada yer aldı.

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