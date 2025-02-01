Trabzonspor bir transferine daha kavuşuyor: Uçağı ne zaman ineceği belli oldu

Kaynak: Sabah
Trabzonspor bir transferine daha kavuşuyor: Uçağı ne zaman ineceği belli oldu

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Zubkov’un gelişini bekliyor. Shakhtar’dan transfer edilen ne zaman Trabzon’a geleceği belli oldu.

Trabzonspor ara transferde bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bordo mavililer, Shakhtar forması giyen Zubkov’a formayı giydirmeye hazırlanıyor.

Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov, cumartesi gecesi saat 22.00'de Trabzon'da olacak. Dortmund maçı sonrası transferinin sonuçlanmasını beklediği için Almanya'dan Trabzon'a gelecek.

Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

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