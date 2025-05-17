Trabzonspor, Bodrum’a 4 eksikle gidecek: Uğurcan da yok

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Trabzonspor, Bodrum’a 4 eksikle gidecek: Uğurcan da yok

Trabzonspor, Bodrum deplasmanına sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ı götürmeyecek.

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 kaybeden Trabzonspor’da bir üzücü haber de sakat futbolculardan geldi. Sağlık Kurulu’nun yaptığı açıklamada kupa finalinde forma giyen 4 oyuncunun Bodrum deplasmanına götürülmeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir’in yaptığı açıklama şu şekilde:

“Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”

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