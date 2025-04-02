Trabzonspor - Bodrumspor 2-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
63.dakikada Cham'ın pasında Visca'nın vuruşu direkten döndü.
79.dakikada Fredy gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
88.dakika Okay Yokuşlu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılıyor.