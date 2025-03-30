Trabzonspor - Bodrumspor maçının biletleri satışta

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Biletler, bugün itibarıyla www.passo.com.tr ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulmuş olup, yarın (Pazartesi) saat 11.00’den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecektir.

2 Nisan Çarşamba saat 17.45’te Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: ₺3.500

VIP Platinum - A/C: ₺3.000

VIP Gold: ₺2.000

VIP Silver: ₺1.500

Batı Tribünler: ₺61

Doğu Tribünler: ₺61

Fırtına: ₺61

Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺50

Misafir Tribün : ₺61

•⁠ ⁠Trabzonspor A.Ş. biletleri; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir.

•⁠ ⁠Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.

•⁠ ⁠Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

•⁠ ⁠Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından kulübümüze devredebilir ve kulübümüze destek olabilir.

•⁠ ⁠Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişelerinden tanımlanacaktır.

•⁠ ⁠Gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 09:00-18:00 arasındadır. Maç günü gişeler, karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.

•⁠ ⁠Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar vermektedir. Aksi bir durum olmadıkça maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

•⁠ ⁠Bir taraftar, farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır.