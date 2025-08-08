Trabzonspor bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızını canlı yayında duyurdu

Trabzonspor bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızını canlı yayında duyurdu

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavili taraftarları heyecanlandıran bir isim gündeme geldi.

On numara pozisyonu için arayışlarına devam eden Trabzonspor'un Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Emiliano Buendia'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

A Spor canlı yayınında Trabzonspor gündemini değerlendiren Selahattin Kınalı, "Trabzonspor'un Buendia'yı sorguladığını ve transfer koşullarını araştırdığını biliyorum. Fatih Tekke'nin de çok istediği bir isim." diyerek transfer gelişmesini duyurdu.

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 28 yaşındaki Arjantinli oyuncunun Premier Lig ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un Buendia için Aston Villa'nın kapısını çalması bekleniyor.

