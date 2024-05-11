Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı
Trabzonspor Kulübü'nün düzenli Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve toplantıda kulübün mali durumu hakkında bilgiler üyelerde şaşkınlık yarattı.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde yapılan Divan Genel Kurulu'nda, 56. Olağan toplantı kapsamında Denetim Kurulu Raporu incelendi.

BORÇ DUDAK UÇAUKLATTI

Raporda belirtilen güncel mali verilere göre, Trabzonspor'un kısa vadeli borcu 3 milyar 344 milyon TL.

Uzun vadeli borcu ise 1 milyar 610 milyon TL olarak açıklandı.

Toplam brüt borç miktarı 4 milyar 955 milyon TL olarak bildirildi.

Mevcut varlıklar düşüldüğünde, net borç miktarının 4 milyar 486 milyon TL olduğu ifade edildi.

Borcun açıklanmasıyla üyelerin verdiği tepkiler sosyal medyada da yer aldı.

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