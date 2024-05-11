Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde yapılan Divan Genel Kurulu'nda, 56. Olağan toplantı kapsamında Denetim Kurulu Raporu incelendi.

BORÇ DUDAK UÇAUKLATTI

Raporda belirtilen güncel mali verilere göre, Trabzonspor'un kısa vadeli borcu 3 milyar 344 milyon TL.

Uzun vadeli borcu ise 1 milyar 610 milyon TL olarak açıklandı.

Toplam brüt borç miktarı 4 milyar 955 milyon TL olarak bildirildi.

Mevcut varlıklar düşüldüğünde, net borç miktarının 4 milyar 486 milyon TL olduğu ifade edildi.

Borcun açıklanmasıyla üyelerin verdiği tepkiler sosyal medyada da yer aldı.