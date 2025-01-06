Trabzonspor, Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Resmi teklif yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor, Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Resmi teklif yaptılar

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor rotasını Brezilya’ya çevirdi. Bordo mavililer, Botafogo forması giyen Junior Santos için resmi teklifini yaptı.

Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Júnior Santos için harekete geçti.

Trabzonspor, Santos için kulübü Botafogo'ya resmi teklif yaptı. Brezilyalı oyuncunun bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Botafogo ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesi bekleniyor.

Júnior Santos, Botafogo formasıyla bu sezon 50 maça çıkarken, söz konusu maçlarda 20 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncunu piyasa değerinin 6 milyon euro olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Son Haberler
Bölge barolarından ortak 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Bölge barolarından ortak 'Rojin Kabaiş' açıklaması
AKP İl Başkanı baltayı taşa vurdu: Farkında olmadan Erdoğan'ın suçunu ifşa etti
AKP İl Başkanı baltayı taşa vurdu: Farkında olmadan Erdoğan'ın suçunu ifşa etti
Bursa Kent Meydanı'ndaki dehşette flaş gelişme: Yeğeni amcasını 15 kez bıçaklamıştı
Bursa'daki dehşette flaş gelişme! Amcasını defalarca bıçaklamıştı…
Depremzede yeni evine kavuştu
Depremzede yeni evine kavuştu
2025’e gün sayarken çalışanların beklentisi açıklandı: Gelişmek için teşvik arıyorlar
2025’e gün sayarken çalışanların beklentisi açıklandı: Gelişmek için teşvik arıyorlar