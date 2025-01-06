Trabzonspor, Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Resmi teklif yaptılar

Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Botafogo’da forma giyen Júnior Santos için harekete geçti.

Trabzonspor, Santos için kulübü Botafogo'ya resmi teklif yaptı. Brezilyalı oyuncunun bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Botafogo ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesi bekleniyor.

Júnior Santos, Botafogo formasıyla bu sezon 50 maça çıkarken, söz konusu maçlarda 20 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncunu piyasa değerinin 6 milyon euro olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.