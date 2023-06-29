Trabzonspor Bruno Petkovic transferinde pes etmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Hırvat yıldızda ısrarcı.

Trabzonspor Bruno Petkovic transferinde pes etmiyor

Editör: Ufuk Cingöz

Bordo - Mavililer, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic'le anlaşma aşamasına geldi.

1 ay süren pazarlıklar sonrası Hırvat ekibi 28 yaşındaki golcü için 3 milyon euroluk teklif verdi.

Şampiyonlar Ligi ve Hırvatistan ligi olmak üzere tüm kulvarlarda 42 resmi maça çıkan Petkovic, 14 gol ve 9 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen Petkovic, çeyrek finalde Brezilya karşısında gol atarak takımına yarı finali getirdi.

Normal süresi 106.dakikada Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçen Brezilya, 117.dakikada Petkovic'in golüne engel olamamış ve maç penaltı atışlarına gitmişti.

Penaltılarda hata yapmayan Hırvatlar, 4-2 kazanarak yarı finalde Arjantin'e rakip olmuştu.

Yarı finalde Arjantin'e 3-0 kaybeden Hırvatistan, üçüncülük maçında Fas'ı 2-1 yenmiş ve 3. olmuştu.

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